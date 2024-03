Eintracht Frankfurt will in Dortmund überraschen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will den 50. Jubiläumserfolg von Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) verhindern und die Erfolgsserie von fünf ungeschlagenen Spielen in der Fußball-Bundesliga ausbauen. Mit einem Sieg könnte die Eintracht in der Tabelle sogar bis auf vier Punkte an den Vizemeister heranrücken.