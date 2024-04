51-Jährige übersieht beim Überholen Auto - schwer verletzt

Gießen (dpa/lhe) - Eine 51-jährige Autofahrerin ist bei einer Kollision auf der A485 in der Nähe von Gießen schwer verletzt worden. Die Frau habe am späten Donnerstagabend zum Überholen die Spur gewechselt und dabei den Wagen einer 19-Jährigen übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei Gießen am Freitagmorgen. Die jüngere Fahrerin erlitt keine Verletzungen.