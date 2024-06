Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Dillenburg

Dillenburg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Dillenburg im Lahn-Dill-Kreis sind drei Menschen teils schwer verletzt worden. Eine 53-Jährige übersah beim Linksabbiegen in einer Kreuzung ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Sowohl die 53-Jährige als auch die Fahrerin des zweiten Autos sowie deren 28-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Fahrerinnen seien vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.