51-Jähriger bei Zusammenstoß auf der B45 gestorben

Bad König (dpa/lhe) - Ein 51-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit zwei weiteren Fahrzeugen auf der Bundesstraße 45 gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen auf der Strecke von Höchst im Odenwald nach Bad König. In der Folge sei die Strecke voll gesperrt worden, was zu «erheblichen Verkehrsbehinderungen» geführt habe.