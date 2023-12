Bundesstraße wegen brennenden Lastwagens gesperrt

Durch die enorme Hitze beim Verbrennen der Ladung sei auch die Fahrbahndecke in Richtung Glashütten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Bundesstraße sei derzeit nicht befahrbar. Zudem müsse die Straße aufwendig gereinigt werden, da Kraftstoffe ausgetreten seien. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht worden war. Die Vollsperrung dauerte am Abend zunächst an.