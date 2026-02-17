51-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall
Ein Arbeiter wird zwischen einem Stein und einer Hausmauer eingeklemmt. Ermittler untersuchen den tödlichen Unfall.
Mörlenbach (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) ist ein 51-Jähriger tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen wurde der Mann zwischen einem Stein, den er mit einem Kran transportierten wollte, und einer Hausmauer eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.
Der 51-Jährige starb noch am Unfallort. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und hat einen Arbeitsschutz-Gutachter zu den Ermittlungen hinzugezogen.