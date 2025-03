Nach tödlichem Unfall auf Baustelle ermittelt Arbeitsschutz

Guxhagen (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) ist die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 28-Jähriger am Samstagmorgen Bauarbeiten an einem Balkon ausgeführt. Daraufhin habe sich aus zunächst ungeklärten Gründen ein Bauelement aus Beton gelöst, sei herabgefallen und habe den Handwerker tödlich verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nach Polizeiangaben nur den Tod des Mannes feststellen.