Tödlicher Arbeitsunfall mit Trennschleifer

Wabern/Hann. Münden (dpa) - Bei einem Arbeitsunfall mit einem Trennschleifer ist im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei erlag der 46-jährige Niedersachse noch am Unfallort in Wabern im Ortsteil Niedermöllrich seinen schweren Verletzungen. Bei Rohr- und Kanalarbeiten hatte sich sein Trennschleifer verkantet, war zurückgeschnellt und in den Hals des Unfallopfers eingedrungen.