21-Jähriger bei Arbeitsunfall in Melsungen gestorben

Melsungen (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein 21 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mitarbeiter einer Elektrofirma erlitt am Montag bei Arbeiten an einem Stromnetz auf dem Firmengelände einen tödlichen Stromschlag, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen des tödlichen Unfalls.