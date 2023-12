60-Jähriger verletzt sich bei Arbeit an Sägemaschine

Merenberg (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in einem holzverarbeitenden Betrieb hat sich ein 60-jähriger Mitarbeiter an der Hand verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte es in dem Betrieb in Merenberg im Landkreis Limburg-Weilburg am Samstagmorgen eine Störung an einer Sägemaschine gegeben, da sich ein Holzstück im Bereich der Förderbänder verkantet habe, die das Material automatisiert in die Maschine transportieren. Dies wollte der Mitarbeiter beheben und griff dafür in den Fördermechanismus. Der Mann verletzte sich dabei an der Hand und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.