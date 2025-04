Südhessen/Grasellenbach/Lindenfels. Mehrere Unfälle mit verletzten Motorradfahrern haben sich am Wochenende in Südhessen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 58 Jahre alter Motorradfarher am Freitagnachmittag auf nasser Fahrbahn von der Landestraße 3105 bei Grasellenbach ab, prallte gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.