Vier Verletzte bei zwei Motorradunfällen in Südhessen

Hirschhorn (dpa/lhe) - Bei zwei Motorradunfällen auf einer Landstraße in Südhessen sind vier Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr zunächst ein 34-Jähriger am Samstag die Landstraße von Hirschhorn (Landkreis Bergstraße) in Richtung Oberzent-Kortelshütte (Odenwaldkreis) und wollte rechts in einer Ausbuchtung halten. Ein 52-jähriger Motorradfahrer habe das zu spät bemerkt und sei ihm hinten aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beide Motorradfahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignet sich am Sonntagmittag. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.