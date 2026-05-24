Tötungsdelikt

52-Jähriger tot – tatverdächtige Freundin ruft die Polizei

Ein Mann stirbt durch scharfe Gewalt, die mutmaßliche Täterin ruft selbst die Polizei. Die Beamten nehmen die Frau fest. Wie ging es für sie weiter?

Die Verdächtige rief selbst die Polizei. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Verdächtige rief selbst die Polizei. (Symbolbild)

Eutingen im Gäu (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen in Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstadt) sitzt seine Freundin in Untersuchungshaft. Die 48-Jährige hatte am späten Samstagabend selbst den Notruf gewählt und berichtete, ihren Freund getötet zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Einsatzkräfte fanden den Mann tot in seiner Wohnung.

Die Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen - Widerstand leistete sie nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der 52-Jährige tödliche Verletzungen durch scharfe Gewalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht gegen die 48-Jährige mit kroatischer Nationalität Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.

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