54-Jähriger greift Reisende mit Tierabwehrspray an

Mainz/Frankfurt (dpa) - Die Polizei sucht nach zwei Reisenden, die am Mainzer Hauptbahnhof Opfer eines Angriffs mit Tierabwehrspray wurden. Ein 54-Jähriger soll ihnen das Spray ohne ersichtlichen Anlass ins Gesicht gesprüht haben, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später konnten Beamte den mutmaßlichen Täter mit der Hilfe von Videoaufzeichnungen fassen, die Opfer jedoch waren verschwunden.

Zeugen hatten die Tat der Mitteilung zufolge in der Nacht zum Montag der Bundespolizei gemeldet. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass die beiden Reisenden auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen waren und sich deshalb nicht selbst bei den Beamten meldeten. Nun bittet die Polizei um Hinweise auf die Geschädigten. Außerdem ermittelt sie gegen den mutmaßlichen Täter wegen gefährlicher Körperverletzung.