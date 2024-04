55-Jähriger gerät mit Auto unter Lkw und stirbt

Bad Camberg (dpa/lhe) - Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg bei einem Unfall gestorben. Er geriet mit seinem Fahrzeug unter einen Lkw, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer sei ohne ersichtlichen Grund von der linken auf die rechte Spur der dreispurigen Autobahn gefahren. Der 59-jährige Lkw-Fahrer fuhr rechts. Wieso der Verstorbene mit seinem Wagen unter den Lkw geriet, ist bisher noch unklar.

Zur Bergung des Unfalls wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Köln mehrere Stunden gesperrt. Dabei kam es zu einem weiteren Unfall am Stauende. Nach Angaben der Polizei übersah eine 32-jährige Lkw-Fahrerin einen stehenden Lkw auf der rechten Spur. Sie sei ungebremst aufgefahren und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens sorgt weiterhin für einen kilometerlangen Rückstau.