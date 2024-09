Lkw prallt auf Stauende auf A44 - zwölf Verletzte

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der A44 bei Kassel sind zwölf Menschen verletzt worden - zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall passierte am Nachmittag zwischen der Anschlussstelle Kassel-Wilhelmshöhe und dem Autobahnkreuz Kassel-West in Fahrtrichtung Ost, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Baustelle hatte sich ein Stau gebildet - ein 51-jähriger Lkw-Fahrer sah das zu spät und fuhr auf das Stauende auf. Insgesamt zehn Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 250.000 Euro, wie es hieß.