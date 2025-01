Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Lorsch (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer hat bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A67 schwere Verletzungen erlitten. Bei dem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Lorsch fuhr der 60-Jährige auf einen Sattelzug auf, wie die Polizei mitteilte. Wenig später passierte in dem durch den Unfall entstandenen Stau ein weiterer Auffahrunfall. Bei diesem entstand lediglich ein Sachschaden. Wegen des Lkw-Unfalls am Vormittag war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden voll gesperrt. Der verletzte Lastwagenfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.