58-Jähriger in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein 58-jähriger Mann ist am Mittwochabend nach einem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 19-Jährige auf der Bundesstraße 44 bei in Fahrtrichtung Neu-Isenburg (Kreis Offenbach). Ersten Erkenntnissen zufolge soll sie beim Wechseln der Fahrspur das Auto des Mannes übersehen haben, der auf der rechten Spur unterwegs war.