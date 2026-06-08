Unfälle

58-Jähriger nach Gleitschirm-Unfall in Krankenhaus gebracht

Ein Mann verliert bei der Landung mit seinem Gleitschirm die Kontrolle. Er verletzt sich am Rücken.

Der 58-Jährige verletzte sich während der Landung. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der 58-Jährige verletzte sich während der Landung. (Symbolbild)

Lindenfels (dpa/lhe) - Bei einem Gleitschirmflug in Lindenfels im Kreis Bergstraße hat sich ein 58 Jahre alter Mann verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der Gleitschirm während der Landung in einen Trudelflug geraten, teilte die Polizei mit. Dadurch habe der 58-Jährige nicht mehr kontrolliert zum Stehen kommen können. 

Nach dem Unfall klagte er nach Angaben eines Polizeisprechers über Schmerzen im Rückenbereich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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