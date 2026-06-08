58-Jähriger nach Gleitschirm-Unfall in Krankenhaus gebracht

Lindenfels (dpa/lhe) - Bei einem Gleitschirmflug in Lindenfels im Kreis Bergstraße hat sich ein 58 Jahre alter Mann verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der Gleitschirm während der Landung in einen Trudelflug geraten, teilte die Polizei mit. Dadurch habe der 58-Jährige nicht mehr kontrolliert zum Stehen kommen können.