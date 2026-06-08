Lindenfels: Gleitschirmflug endet für 58-Jährigen im Krankenhaus

Ein 58-jähriger Gleitschirmflieger hat sich in Lindenfels bei der Landung verletzt.

Ein Gleitschirmflieger ist unsanft in Lindenfels gelandet (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Ein Gleitschirmflieger ist unsanft in Lindenfels gelandet (Symbolfoto)
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