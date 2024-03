59-Jähriger in Frankfurter Gaststätte erschossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einer Schusswaffe ist in der Nacht auf Dienstag ein 59 Jahre alter Mann in einer Gaststätte in Frankfurt getötet worden. Wiederbelebungsversuche blieben laut Polizei erfolglos. Es seien mehrere Schüsse gefallen. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Der Täter floh. Die Mordkommission wurde eingeschaltet.