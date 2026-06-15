60-Jährige erstochen - Schwiegersohn unter Mordverdacht
Eine Frau wird schwer verletzt bei einem Bahnhof in Elsenfeld entdeckt. Später stellt sich ein 27-Jähriger der Polizei. Jetzt geben Ermittler erste Details zum Verdächtigen und dem Opfer bekannt.
Elsenfeld (dpa) - Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 60-Jährige in Unterfranken nahe der bayerischen Grenze zu Hessen steht ihr Schwiegersohn unter Mordverdacht. Weshalb der Mann seine Schwiegermutter angegriffen haben könnte, ermittle die Polizei, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.
Auch warum sich der 27-Jährige den Beamten kurz nach der Tat stellte, blieb zunächst unklar. Er lebte seit mindestens 2016, das Opfer seit mindestens 2015 in Deutschland, sagte die Sprecherin. Beide haben die afghanische Staatsangehörigkeit.
Zeugen hatten Polizei und Rettungsdienst alarmiert, als sie am Sonntagabend in der Nähe des Bahnhofs in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) die schwer verletzte Frau entdeckten. Die 60-Jährige starb später im Krankenhaus.