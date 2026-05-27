Weitere Details zu Opfer nach Festnahmen in Esslingen

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Nach der Festnahme mehrerer Jugendlicher in Esslingen bei Stuttgart sind weitere Details zu den Vorwürfen gegen die Verdächtigen bekannt geworden. Einer der Festgenommenen steht unter Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dabei geht es einem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe zufolge um ein Opfer im Kindesalter. Weitere Details nannte der Sprecher wegen des jungen Alters von Opfer und Täter nicht.

Bereits am Freitag hatten die Ermittler nahe einer Schule im Stadtteil Oberesslingen vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren festgenommen – und so mutmaßlich eine Gewalttat verhindert. Sie sollen eine schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person geplant haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mitteilten. Durch den schnellen Zugriff habe die Tat verhindert werden können.

Festnahmen in der Nähe einer Schule

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Bei dem mutmaßlichen Opfer der geplanten Gewalttat handelt es sich einem Sprecher zufolge ebenfalls um einen Jugendlichen. Gegen einen Beschuldigten wurde demnach ein Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen und in Vollzug gesetzt. Ein Zweiter sitzt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft.

Die zwei anderen Jugendlichen kamen wieder auf freien Fuß. Ein Richter erließ zunächst keine Haftbefehle und begründete das dem Sprecher zufolge mit einem mangelnden dringenden Tatverdacht.