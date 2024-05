53-Jähriger stirbt nach Angriff eines Jugendlichen

Immenstadt (dpa) - Im Allgäu ist ein 53-Jähriger gestorben, nachdem er von einem 17-Jährigen zusammengeschlagen worden sein soll. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten erläuterte, soll der Jugendliche am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde ein Haftbefehl beantragt. Weitere Informationen zu dem Fall wollten die Ermittler am Nachmittag bekannt geben.

Die Polizei hatte bereits am Dienstag über den Angriff berichtet. Demnach war der Jugendliche scheinbar grundlos in der Nacht von Montag auf Dienstag in Immenstadt auf den 53-Jährigen losgegangen. Zunächst war nur von einer leichten Kopfverletzung die Rede. Dem Opfer sei es nach der Tat gelungen, zur Polizeistation zu flüchten.