Heidelberg: 30-Jähriger in Einkaufszentrum zusammengeschlagen

Heidelberg. Ein 30 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum zusammengeschlagen worden. Er betrat das Zentrum in der Hertzstraße über den Parkhauseingang im Erdgeschoss gegen 16 Uhr, teilte die Polizei mit. Hier kamen dem 30-Jährigen vier Personen entgegen. Eine davon kam ihm flüchtig bekannt vor. Kurz nachdem er an der vierköpfigen Gruppe vorbeigelaufen war, wurde er von hinten angegriffen. Laut aktuellem Ermittlungsstand wurde er durch zwei wuchtige Schläge gegen den Kopf schwer verletzt. Er fuhr nach dem Angriff mit dem Bus nach Hause, wo Angehörige die Schwere der Verletzungen erkannten und ihn in eine Klinik brachten. Dort wurde der Mann operiert. Die Polizei ermittelt, ob es sich um gefährliche Körperverletzung handelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden. (sig)