Nach Angaben der Polizei erlitten die zwei Feuerwehrleute Augenverletzungen und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Einsatzkräfte befanden sich gegen 21.30 Uhr im Gebäude der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Baumschulenweg im Stadtteil Pfaffengrund. Sie saßen an ihrem Arbeitsplatz, mit dem Rücken zur offenen Fensterscheibe. Nach Erkennen des grünen Lasers in den Räumlichkeiten, drehten sie sich in Richtung Fenster um, wurden kurzfristig vom Laser erfasst und klagten daraufhin über Augenschmerzen. Sie mussten medizinisch behandelt werden. Die Täter sollen auf einem Tankstellengelände in der Speyerer Straße gewesen sein.