Reizgas im Zug: Unbekannte verletzen zwei Männer

Gießen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in einem Zug Reizgas versprüht und dabei zwei Männer verletzt. Die fünfköpfige Gruppe habe kurz vor der Einfahrt in den Gießener Bahnhof am Samstagabend das Gas versprüht, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger sollen nach dem Vorfall über Atemwegsreizungen geklagt haben. Sie erstatteten bei der Bundespolizei Strafanzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und sucht nach Zeugen.