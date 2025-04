Heidelberg: Unbekannte setzen Motorroller in Brand

Heidelberg. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh ein geparktes Kleinkraftrad im Wieblinger Weg in Brand gesetzt. Das Fahrzeug wurde nach Polizeiangaben schwer in Mitleidenschaft gezogen. Daher sei zunächst unklar gewesen, um was für ein Fahrzeug es sich genau handelte - mittlerweile gehen die Beamten mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es ein Motorroller angezündet wurde. Das Fahrzeug war zuvor an einer Baustelle auf dem Gelände einer Schule in Wieblingen abgestellt worden.