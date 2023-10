Mehr Laserpointer-Attacken rund um Frankfurter Flughafen

«Oftmals dürfte die Unwissenheit über die Strafbarkeit Grund für eine Blendung mit einem Laserpointer sein», sagte Kriminalhauptkommissar Lars Krämer von der Kriminalpolizei in Offenbach. Das Polizeipräsidium Südosthessen hatte von einer gestiegenen Zahl an Laser-Vorfällen in den vergangenen beiden Monaten in ihrem Zuständigkeitsbereich berichtet. Mögliche Tatorte seien unter anderem in Offenbach, Mühlheim am Main, Neu-Isenburg sowie Langen gewesen.