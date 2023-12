Kind blendet Autofahrer mit Laserpointer

Taunusstein (dpa/lhe) - Ein zehnjähriges Kind hat am Montagabend einen Autofahrer in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) mit einem Laserpointer geblendet. Der Junge habe vom Fenster eines Wohnhauses aus auf die Straße geleuchtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zu einem Schaden sei es nicht gekommen. Die Beamten statteten der dort wohnenden Familie dennoch einen Besuch ab und klärten über Gefahren von Laserpointern für Gesundheit und Straßenverkehr auf.