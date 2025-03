Kind von Auto angefahren

Taunusstein (dpa/lhe) - Ein zwölfjähriger Junge ist in Taunusstein-Hahn (Rheingau-Taunus-Kreis) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Junge am Montagmorgen zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen sein. Ein dort fahrendes Auto habe den Jungen trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung erfasst. Der verletzte Junge musste in ein Krankenhaus gebracht werden.