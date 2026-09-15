60-Jähriger stirbt an Schussverletzung - Fahndung läuft

Dietzenbach (dpa) - Ein durch einen Schuss schwer verletzter Mann ist am späten Abend in der hessischen Stadt Dietzenbach von Passanten auf einer Straße entdeckt worden. Der 60-Jährige starb nach Angaben der Polizei kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach einem möglichen Tatverdächtigen. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Dietzenbach liegt im Landkreis Offenbach.