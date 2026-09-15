Tötungsdelikt

60-Jähriger stirbt an Schussverletzung - Fahndung läuft

Passanten finden am Abend einen schwer verletzten Mann, der wenig später stirbt. Die Hintergründe des Geschehens sind unklar.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig unklar (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa
Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig unklar (Symbolbild).

Dietzenbach (dpa) - Ein durch einen Schuss schwer verletzter Mann ist am späten Abend in der hessischen Stadt Dietzenbach von Passanten auf einer Straße entdeckt worden. Der 60-Jährige starb nach Angaben der Polizei kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach einem möglichen Tatverdächtigen. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Dietzenbach liegt im Landkreis Offenbach. 

Passanten hatten der Polizei auch laute Knallgeräusche gemeldet. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll ein Mann mit einer schwarzen Jacke vom Tatort geflüchtet sein. Ob dieser ins Geschehen involviert war, war zunächst ebenso unklar wie die Hintergründe sowie der genaue Ablauf der Tat, wie die Polizei mitteilte.

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