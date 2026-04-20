Mann entdeckt Schwerverletzten - Hintergründe unklar
Ein Mann entdeckt am frühen Morgen einen Schwerverletzten in einem Mannheimer Wohnviertel. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat einen schwer verletzten 46-Jährigen in einem Mannheimer Wohnviertel gefunden. Der Mann habe den Verletzten nachts neben einem Fahrzeug entdeckt, teilte die Polizei mit. Unklar sei derzeit, ob es sich bei dem Verletzten um das Opfer eines Gewaltdelikts handele, eines Unfalls oder er schlicht gestürzt sei. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.