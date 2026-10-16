Kaufhaus in Crailsheim

63-jährige Ladendiebin fährt Mitarbeiter an und flüchtet

Ein Kaufhausmitarbeiter stellt eine mutmaßliche Diebin - doch die steigt ins Auto und fährt los. Der 27-Jährige landet auf der Motorhaube und wird verletzt.

In Crailsheim fuhr eine mutmaßliche Ladendiebin einen Kaufhausmitarbeiter an und flüchtet. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In Crailsheim fuhr eine mutmaßliche Ladendiebin einen Kaufhausmitarbeiter an und flüchtet. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Eine mutmaßliche Ladendiebin hat in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) einen Kaufhausmitarbeiter mit dem Auto angefahren und ist geflüchtet. Dabei geriet der 27-Jährige auf die Motorhaube und wurde mehrere Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte.

Der Mitarbeiter war auf den Diebstahl aufmerksam geworden und folgte der Frau in die Innenstadt, wo er sie mitsamt gestohlener Ware antraf. Auf ihre Tat angesprochen, soll die 63-Jährige in ihr Auto gestiegen und losgefahren sein, obwohl der 27-Jährige vor dem Wagen stand. 

Er wurde frontal erfasst und dabei leicht verletzt. Die 63-Jährige setzte ihre Flucht fort und überfuhr eine rote Ampel, bevor sie von der Polizei angehalten wurde. Im Auto fanden die Beamten die gestohlene Ware. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

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