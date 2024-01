64-Jähriger nach Frontalzusammenstoß an Silvester gestorben

Heuchelheim (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß bei Heuchelheim (Kreis Gießen) am Silvesterabend ist ein 64-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei in Gießen am Montag mit. Bei der Kollision mit drei beteiligten Autos war ein 61-Jähriger gestorben und ein weiter Mann schwer verletzt worden.