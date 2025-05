Karlsruhe (dpa) - In einer Sozialunterkunft in Karlsruhe ist ein 66 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Kurz nach der Tat am Nachmittag wurde ein im selben Anwesen lebender 35-Jähriger festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Abend mitteilten.