66-Jähriger von ICE erfasst – Bahnverkehr gesperrt
Auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda wird ein Mann von einem ICE erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Reisende konnten den beschädigten Zug verlassen.
Wächtersbach (dpa/lhe) - Im Bahnhof Wächtersbach ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei beim Überqueren der Gleise von einem heranfahrenden ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. Aktuell ist der Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.
Der Zwischenfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.45 Uhr. Bei dem Toten handele es sich um einen 66-Jährigen aus der Wetterau. Die Reisenden konnten den Angaben zufolge den beschädigten ICE am Bahnsteig verlassen. Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) liegt an der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Fulda. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.