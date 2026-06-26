Bergung per Helikopter

67-Jähriger nach Sturz an Berg gestorben

Ein Mann ist nach einem Sturz am Plettenberg ums Leben gekommen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche des Mannes. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Ein Polizeihubschrauber barg die Leiche des Mannes. (Symbolbild)

Dotternhausen (dpa/lsw) - Ein 67-Jähriger ist nach einem Sturz am Plettenberg in Dotternhausen (Zollernalbkreis) gestorben. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war und nicht zurückgekehrt. Ein Angehöriger machte sich auf die Suche und fand die Leiche des Mannes an einem Hang, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Wie sich der Unfall genau abgespielt hatte, blieb zunächst unklar. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Bergwacht barg den Leichnam mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einer Seilwinde. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

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