Radfahrer tot

Medizinische Ursache: Radler stirbt nach Sturz auf Waldweg

Ein 75-jähriger Radfahrer stirbt nach einem Sturz auf einem Waldweg. Die Polizei vermutet eine medizinische Ursache für den Unfall.

Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Herbrechtingen (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist nach einem Sturz auf einem Waldweg gestorben. Grund für den Sturz soll eine medizinische Ursache sein, teilte die Polizei mit. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 75-Jährige noch am Unfallort. Er war am Montagabend mit einer Gruppe Radfahrern bei Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) unterwegs, als es zum Unfall kam. Zur Bergung des Mannes war auch die Bergwacht im Einsatz.

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