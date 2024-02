68-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Darmstadt ist ein 68-Jähriger ums Leben gekommen. Der Bewohner des Mehrfamilienhauses konnte zwar geborgen werden, starb aber noch am Einsatzort, wie die Polizei mitteilte. Er lebte in einer Erdgeschosswohnung. Ein weiterer Bewohner wurde demnach leicht verletzt. Warum das Feuer am späten Donnerstagabend ausgebrochen ist, sei bisher nicht bekannt, teilte die Polizei weiter mit.