Unfall in Bruchsal

71-Jähriger von Zug erfasst und schwer verletzt

An einem Bahnhaltepunkt überquert ein Mann unbefugt die Gleise - ein herannahender Zug kann nicht mehr rechtzeitig stoppen.

An einem Bahnhaltepunkt in Bruchsal wurde ein Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
An einem Bahnhaltepunkt in Bruchsal wurde ein Mann von einem Zug erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein 71-Jähriger ist am Bahnhaltepunkt Bruchsal-Untergrombach (Landkreis Karlsruhe) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann hatte zuvor unbefugt die Gleise überquert, wie die Polizei mitteilte. 

Der Lokführer des herannahenden Zuges hatte den Mann den Angaben zufolge im Gleisbereich bemerkt und noch eine Schnellbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der 71-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Bahnverkehr war zeitweise gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

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