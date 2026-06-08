Mann überquert Gleise und wird von Zug erfasst

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist beim Überqueren von Gleisen in Stuttgart von einem Regionalexpress erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach lag der 46-Jährige schwer verletzt im Gleisbereich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.