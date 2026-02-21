88-Jährige an Bahnübergang von Zug erfasst - tot
An einem Bahnübergang überquert eine 88-Jährige die Gleise und wird von einem Zug erfasst. Laut Zeugen war der Bahnübergang geschlossen.
Immenhausen (dpa/lhe) - Eine 88-Jährige ist beim Überqueren eines Bahnübergangs in Immenhausen (Landkreis Kassel) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging die Frau laut Aussagen von Zeugen trotz geschlossener Schranke über die Gleise. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von einem Unfall aus.
Der Lokführer habe noch ein Warnsignal abgegeben, der Zug habe aber nicht mehr rechtzeitig bremsen können, hieß es weiter. In dem Zug waren den Angaben zufolge 192 Fahrgäste, von denen keiner zu Schaden kam.
Die Bahnstrecke zwischen Grebenstein und Mönchehof sei aufgrund des Einsatzes beidseitig gesperrt worden. Wie lange die Sperrung noch dauert, war zunächst unklar.