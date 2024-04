74-Jährigen mit Hammer erschlagen: Prozess um Mord beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Mordes hat sich von heute (13.30 Uhr) an ein 64 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt dem Deutschen zur Last, im Dezember 2022 einen Bekannten (74) in dessen Wohnung in Frankfurt mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt: Die Anklage geht von einem heimtückischen Mord aus Habgier aus - nach der Tat soll der Angeklagte Geld mitgenommen haben.