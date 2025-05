Mitbewohner mit Axt erschlagen? Mordprozess beginnt

Kassel (dpa/lhe) - Weil er seinen Mitbewohner mit einer Axt erschlagen haben soll, muss sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an ein Mann vor dem Landgericht Kassel wegen Mordes verantworten. Der zur Anklageerhebung 29-Jährige soll im Juni 2024 den wohnungslosen 26-Jährigen in seiner Wohnung erschlagen haben, als dieser schlief. Später soll er dessen Leiche zerteilt und an verschiedenen öffentlichen Orten versteckt haben.