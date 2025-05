Prozess um Axtmord in Kassel: Urteil erwartet

Kassel (dpa/lhe) - Im Prozess um einen Axtmord in Kassel werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der 29 Jahre alte Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im Juni 2024 einen wohnungslosen 26-Jährigen in seiner Wohnung heimtückisch erschlagen haben, als dieser schlief. Das Opfer habe zu der Zeit mit dem Angeklagten in einem Zimmer gelebt. Später soll er dessen Leiche zerteilt und an mindestens zwei Orten in Kassel versteckt haben.