Nordhessen

74-Jähriger stirbt beim Schwimmen - Polizei vermutet Unfall

Ein älterer Mann schwimmt allein im Stellbergsee in Nordhessen. Dann bemerken andere Besucher: Der Senior im Wasser bewegt sich nicht mehr.

Als Rettungskräfte und Notarzt ankamen, setzten sie die Rettungsmaßnahmen fort - ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Als Rettungskräfte und Notarzt ankamen, setzten sie die Rettungsmaßnahmen fort - ohne Erfolg. (Symbolbild)

Söhrewald (dpa/lhe) - Bei einem mutmaßlichen Badeunfall im Stellbergsee nahe Kassel ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen. Andere Besucher des Sees hatten am Sonntag bemerkt, dass sich der Mann im Wasser nicht mehr bewegte, und ihn gemeinsam herausgezogen, wie die Polizei mitteilte. Sie leiteten Rettungsmaßnahmen ein, bis Rettungskräfte und Notarzt ankamen. Ohne Erfolg: Der Mann starb noch vor Ort.

Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Mann war demnach zuvor allein in dem See geschwommen, der zwischen Söhrewald und Guxhagen liegt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen seines Todes.

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