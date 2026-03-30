Wal an der Ostseeküste

Buckelwal liegt noch immer vor Wismar im Wasser

Viele klicken am Morgen bereits durch das Internet. Ist der Wal noch da? Hat er es geschafft und schwimmt wieder? Nun hat die Wasserschutzpolizei erste Infos zum Meeressäuger vor Wismar.

Der Buckelwal braucht Ruhe. Foto: Bodo Marks/dpa
Der Buckelwal braucht Ruhe.

Wismar/Schwerin (dpa) - Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat sich nicht befreien können. Das Tier liege noch immer in der Bucht vor Wismar, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wismar der Deutschen Presse-Agentur. «Ja, der ist noch da. Die Situation ist noch so wie gestern.» Das Tier habe sich nicht von der Stelle bewegt. Gleichzeitig gebe es nun weniger Wasser als am Sonntag. Das mache die Lage ein bisschen schwieriger.

Wie es nun weitergeht, konnte der Sprecher nicht sagen. Das müssten die Experten entscheiden, wenn sie sich ein Bild von der Lage gemacht haben. 

Der Buckelwal war in der vergangenen Woche zunächst auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand gestrandet. Von dort wurde er befreit. Wenig später setzte er vor Wismar erneut auf, schwamm sich kurz frei und setzte dann wieder fest. Der Gesundheitszustand des 12 bis 15 Meter langen Wals ist den Experten zufolge nicht gut.

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