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Sichtung vor Wismar: Buckelwal schwimmt frei

Der Buckelwal schwimmt in der Ostsee vor Wismar. Eine entsprechende Sichtung wurde bestätigt. Entscheidend ist nun aber vor allem, in welche Richtung er zieht.

Der Buckelwal wurde nach dem Abtauchen wieder vor Wismar gesichtet. Foto: Stefan Sauer/dpa
Der Buckelwal wurde nach dem Abtauchen wieder vor Wismar gesichtet.

Wismar (dpa) - Der Buckelwal ist nach seinem zwischenzeitlichen Abtauchen erneut in der Ostsee vor Wismar gesichtet worden. Er schwimme frei, teilte das Deutsche Meeresmuseum mit. Das war auch auf Bildern einer Live-Kamera zu sehen, auf denen sich das Tier bewegt. Es sei zu hoffen, dass der Buckelwal Richtung Norden schwimme, sagte eine Sprecherin des Meeresmuseums. 

Der Buckelwal lag seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar in flachem Wasser und wurde von Schaulustigen abgeschirmt. Am Montagabend hatte sich der Wal mit steigendem Wasserstand bewegt und war dann abgetaucht. 

Wal seit Anfang März in Küstennähe in der Ostsee 

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Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde es dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet. Nach Angaben des Schweriner Umweltministeriums war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs.

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