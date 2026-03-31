Tiere

Buckelwal vor Ostseeküste ist abgetaucht

Seit Tagen hält sich ein Wal an der Deutschen Ostseeküste auf. Das Tier hat es nun geschafft, ein zweites Mal loszuschwimmen.

Die Polizei war auf der Ostsee unterwegs, um den Buckelwal zu betreuen. Foto: Philip Dulian/dpa
Die Polizei war auf der Ostsee unterwegs, um den Buckelwal zu betreuen.

Wismar (dpa) - Der Buckwal vor der Ostseeküste ist abgetaucht und nicht mehr zu sehen. Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in der Nacht. Das Polizeiboot sei deswegen auch wieder zurückgefahren. Es mache keinen Sinn, in der Dunkelheit nach dem Wal zu suchen, so der Sprecher weiter. 

Es stehe aber eine Bootsbesatzung bereit. Die Einsatzkräfte würden nun unter anderem Sichtungen von Bürgern abwarten und sich dann auf den Weg machen. 

Am Abend hatte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) gesagt, der Wal sei zunächst in die falsche Richtung - also Richtung Hafen - geschwommen. Später am Abend dann aber war er seewärts unterwegs.

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